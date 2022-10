Akshata Murty: así es la diseñadora hija de un millonario indio y mujer de Rishi Sunak

Dan Kitwood via Getty Images

Akshata Murty , esposa del nuevo líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak , es una diseñadora y heredera de un imperio empresarial en la India envuelta en una polémica sobre un estatuto fiscal que le permitía no pagar impuestos sobre sus millonarios dividendos.

Simplicidad y austeridad

Narayana “ayudó a crear una nueva imagen de la India como una tierra de empresas emergentes pioneras y centros de llamadas masivos”, según definía James Crabtree al padre en su libro The Billionaire Raj , sobre “la nueva edad dorada” del país asiático. Un empresario “admirado como un modelo de movilidad social y prácticas éticas”, subrayaba.

“A menudo me preguntabas por qué no había una televisión en nuestra casa mientras el resto de tus amigos comentaban las cosas que veían en televisión. Tu madre decidió temprano que no habría una tele en nuestra casa para dar tiempo al estudio, la lectura y las charlas”, recordó Narayana.