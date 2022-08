Al Qaeda, tras la eliminación de Al Zawahiri: descabezada pero viva

“El mundo ya no debe temer a un asesino despiadado y constante”. Lo dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al anunciar el asesinato del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, en su escondite de Kabul, el pasado domingo. El descabezamiento del grupo yihadista, sin embargo, no garantiza más paz, menos atentados. La Base está sin mando, pero sigue viva. Sumida en una encrucijada, es verdad, en busca de un nuevo jefe y alerta para que su tinglado de terror no se desmorone, pero aún cuenta con capacidad para golpear, con grupos afines que le guardan lealtad y con ayuda hasta de un estado, Afganistán, donde sus protectores, los talibanes, vuelven a mandar.