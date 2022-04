El actor francés Alain Delon solicita la eutanasia

via Associated Press

El actor francés Alain Delon ha solicitado la eutanasia a los 86 años. Así lo ha comunicado su hijo Anthony en una entrevista con el medio RTL . “Me pidió que organizara esto, sí”, ha señalado, aunque ha indicado que no será él quien adquiera la responsabilidad de acompañarle en su muerte, sino que será su hermana Anouchka.

Tras hacer pública la noticia, el propio actor ha compartido un comunicado a los medios. “Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”, ha escrito a modo de despedida.