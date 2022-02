Alana Haim, la estrella que ha (re)nacido gracias a 'Licorice Pizza'

Sus características pecas, su rostro anodino y su mirada perdida pero concentrada definen Licorice Pizza y sin ellas la cinta no sería la misma. Alana Haim se ha convertido en la última revelación de Hollywood.

La actriz, que cooprotagoniza la cinta con Cooper Hoffman, ha supuesto toda una revelación para los que no la conocían. Y también para los que seguían su trayectoria como percusionista y vocalista del grupo Haim junto a sus hermanas, que no se imaginaban que iba a dar el salto a la gran pantalla. Menos aún con una cinta que cuenta con tres nominaciones al Oscar y dirigida por Paul Thomas Anderson.

Para los especialistas, la cantante y actriz ha hecho uno de los debuts más recordados de los últimos años. En The New York Times destacan la “presencia magnética y reveladora en pantalla ” y la describen como “una amalgama única de chiflada de Carole Lombard, la ingenuidad de cara fresca de la primera Sissy Spacek y la energía nerviosa y positiva de un personaje de dibujos animados poco convencionales”.

Por su parte, The Hollywood Reporter califica su actuación como “uno de los debuts en pantalla más emocionantes de los últimos tiempos”. Esta buena prensa ha ido acompañada también de galardones. Haim ha pasado de hacer historia al ser parte del primer grupo de mujeres —junto a sus hermanas Este y Danielle— en estar nominadas a Mejor álbum en los Grammy, a cosechar nominaciones a Mejor actriz en los Bafta, los Globos de Oro y llevarse numerosos premios de la crítica estadounidense.

Un sinfín de casualidades que la han llevado a la fama

La historia que ha llevado a Haim a la fama no ha sido más que un cúmulo de casualidades. Desde la que la unió a Paul Thomas Anderson a la que llevó a protagonizar la historia a Cooper Hoffman.

Tras quedarse prendado por las dotes artísticas de estas tres hermanas, Anderson comenzó a rodar sus videoclips. Ha grabado un total de ocho clips del grupo, entre ellos el de Summer Girl o Little of your love —ambos con una estética totalmente Anderson muy parecida a Licorice Pizza—.