Alanis Morissette desvela que sufrió una violación múltiple a los 15 años

“Siempre decía que había dado mi consentimiento y luego me recordaban ’Tenías 15, eso no es consentimiento”, relata. La edad legal de consentimiento en Canadá está fijada a los 16 años. “Ahora ya sí digo: eran todos unos pedófilos. Es una violación a una menor”.

En el documental, que se ha estrenado en el Festival de Cine de Toronto, no desvela la identidad de sus agresores. Los hechos que denuncia ocurrieron en el inicio de su carrera musical; a los 16 debutó con el álbum Alanis.

The Washington Post también apunta que, por motivos no aclarados, la cantante parece no estar contenta con el documental y no pensaba acudir al estreno. Dirigido por la documentalista Alison Klayman, Jagged cuenta la vida de la artista “a partir de una animada entrevista en su casa de California” y es ella misma quien introduce el tema de los abusos.