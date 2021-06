Alaska explica sus polémicas palabras sobre el negacionismo de Miguel Bosé

La cantante Alaska visitó este viernes El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3, y explicó sus palabras sobre el negacionismo de Miguel Bosé o Victoria Abril, que generaron en su día tanto revuelo.

“Tengo amigos que van a tope con Miguel, no hagáis broma... No es por amiga, a mí me parece que llegados a estas alturas de la vida entiendo que desde el punto de vista formal hay unos discursos oficiales, pero si yo hubiera estado en el discurso oficial nunca hubiera sido lo que soy. No hemos entendido todavía en el siglo XXI que cada uno puede hacer y decir lo que quiera”, dijo en La Resistencia Alaska sobre Miguel Bosé.

Además, estuvo junto a su marido Mario Vaquerizo cuando este dijo cree en la libertad de expresión y que está “en contra de la Santa Inquisición”. “Cada persona puede decir lo que considere, y hay personas que son muy valientes como Victoria Abril o Miguel Bosé que no se autocensuran”, añadió.

Motos le recordó en El Hormiguero sus palabras y la cantante se explicó: “No defiendo lo que las personas han dicho, pero defiendo que digan lo que consideren. Luego cada uno pensaremos lo que pensemos de esas personas, pero esto no es un juicio popular”.

“Si no estás de acuerdo y te parece una barbaridad, me parece muy bien, pero entonces nadie hubiera dicho nada, porque lo que hoy no es una barbaridad, lo fue en su día. Incluso lo que es una barbaridad y lo será siempre, no importa”, reflexionó.

Alaska reconoció que el juicio público “te retrae y hace que no opines de nada”: “Solo con decir que digan lo que quieran, hizo que apareciera en los programas de televisión como una nueva negacionista, pues dices ya está bien”.

Finalmente, contó que un día por la calle iba con su mascarilla y se le acercó una persona para gritarle que era una “traidora”. “Esto es lo que está pasando y lo amplificamos nosotros”, concluyó.