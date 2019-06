Alaska hace en 'Cena con mamá' algo nunca visto hasta ahora

Cuesta creer que a Alaska le quede algo por hacer en televisión. Desde los años 80, la cantante ha ido apareciendo de forma continuada en varios formatos, incluido un docureality con su marido, Mario Vaquerizo. Por eso, pocos son los detalles sobre su vida personal y profesional que sus fans no conozcan

Sin embargo, había algo que ningún espectador le había visto hacer antes en televisión —y según su madre en la vida—, hasta este viernes. La artista quiso rendir un homenaje a su progenitora, América Jova, y tuvo con ella un gesto histórico en Cena con mamá (La 1).

“Primera vez que me que me quiere, ¿eh?”, aseguró una emocionada Jova a la presentadora, Cayetana Guillén Cuervo: “En la vida. Es una hija maravillosa en sus actos, pero decírmelo no, nunca”.

Alaska había leído la carta escrita para su madre con la que concluye cada programa y en ella admitía lo mucho que le costaba decir las cosas: “Ya sabes que no soy mucho de hablar [...] Al menos intento mostrártelo con mis gestos, pero es verdad que lo que no se dice, no se sabe y no hay que dar por hecho que los demás están al tanto de nuestros sentimientos. Sobre todo, si se es tirando a arisca, como yo”.

“Como madre, has hecho mucho y te quiero”, concluyó su lectura antes de darle un beso a su madre y un abrazo a Guillén Cuervo en agradecimiento por el empujón.