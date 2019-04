Alba Carrillo continúa la polémica: "Si mi padre dijera ese tipo de cosas me sentiría ofendida"

Por el inicio de su respuesta daba la sensación de que iba a dejar pasar el tema, algo que ha quedado descartado en la segunda frase: “A mí no me ofenden esas palabras, lo siento. Deberían de ofenderle a Marimar, Lucía y Ruth, que son su mujer y sus hijas. Si mi padre dijera ese tipo de cosas de una mujer me sentiría ofendida, avergonzada y dolida”.

Después ha recordado algunas frases del periodista, se las ha citado y le ha mandado un nuevo mensaje: “Igualmente una persona que ha dicho cosas como ‘lo que no hago es acostarme con una vaca’ en relación a la mujer de otro periodista o ’Cristiano no ha violado a nadie, yo le creo, no le veo en esa necesidad y ese apretón’.... No puedo contestarte, con esas cosas tú mismo te retratas y no te voy a dar más publicidad gratis”.

Por último, Carrillo le ha asegurado que está educando al “hijo de un amigo tuyo”. “Espero que en las próximas generaciones educadas por mujeres libres y con respeto demos lugar a hombres que no tengan que ver con tu educación. Lo siento por tu madre, lo ha hecho fatal”, ha sentenciado.