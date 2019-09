Rivera, tras ver al rey: "Estamos a tiempo, pero si Sánchez rectifica"

Rivera se ha referido a la sentencia del “Procés”, uno de los condicionantes para la supuesta formación de Gobierno: “Si hay sentencia condenatoria nosotros pedimos que no haya indulto, en un caso tan grave como en el golpe del “Procés” y Sánchez no se quiere comprometer”.

Así mismo, ha reconocido que la situación actual es una dicotomía que se resolverá durante las próximas horas, y que depende exclusivamente del líder socialista. “La repetición electoral supondría un coste de 175 millones de euros, no tener presupuesto, ni leyes y seguir con los peores datos del paro de los últimos años. Esto no va de ‘egos’, va de España, y por nosotros no va a quedar”. Rivera ha instado a Sánchez a reunirse, a trabajar y a que no rechace la propuesta, y ha asegurado que estarán disponibles 24 horas para desbloquear el país.

Por último, el líder ‘naranja’ ha tenido unas palabras para Rosa María Mateo, a quien ha criticado por una carta enviada a los diferentes grupos parlamentarios de cara a la organización de un debate ante una nueva convocatoria electoral. “No se puede tener más cara”, ha dicho. “La televisión pública está dando por hecho que vamos a elecciones, se dedica a atizar a la oposición. Le pido un poquito de vergüenza”, ha concluido.