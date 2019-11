Albert Rivera mira el reloj... y comete un error que en Twitter no perdonan

El debate electoral del 4 de diciembre lo han disputado los principales candidatos a las elecciones, pero bajo el estrecho examen de los usuarios de Twitter.

Y las redes no perdonan ni el más mínimo fallo. Si no, que se lo pregunten al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha cometido un pequeño desliz pero que muchos no han pasado por alto.

En un momento del debate, mientras Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Pablo Iglesias discutían sobre la memoria histórica, el candidato del partido naranja ha decidido cortar por lo sano asegurando que a él le importan los temas y problemas actuales.

“Estamos a lunes, 2019”, ha dicho Rivera mientras miraba su reloj. ¿El problema? Que eran ya las 0.08. Es decir, no era lunes sino martes.

Un detalle no menor para muchos en Twitter, que han reaccionado así: