Albert Rivera o cómo la ambición de Colón rompe el saco

Y el segundo giro total fue el veto que hizo a Pedro Sánchez antes de las elecciones de abril. No salió mal a corto plazo, arañando el sorpasso a Partido Popular. El problema ha sido que Rivera y Cs no ha sabido gestionar bien los resultados electorales.

Decepción entre votantes y blanqueamiento de Vox

El votante de Cs esperaba que su voto sirviera para algo, y no sucedió en el Congreso. Pero tampoco sucedió en Cataluña, donde Cs en diciembre de 2018 logró una histórica victoria frente al nacionalismo. Inés Arrimadas ni se presentó simbólicamente a la investidura en el Parlament.

Y lo mismo sucedió tras las municipales y autonómicas. Cs lo tuvo claro: prefirió pactos con el PP apoyándose en la ultraderecha. En la sede central naranja siempre se dijo que no había acuerdo con Abascal, pero era imposible disimular las fotos en Madrid, Murcia y Andalucía. La semana pasada, por ejemplo, Cs hacía seguidismo de Rocío Monasterio y apoyaba ilegalizar a los partidos separatistas.

La propia imagen de Rivera ha visto caerse en picado, ni siquiera su relación con Malú la mejoró. En abril del año pasado dejó de ser el político mejor valorado en el CIS, superado por Joan Baldoví, y en la última encuesta preelectoral Sánchez era el elegido. Siempre impaciente, queriendo llegar más rápido de lo que su partido podía.

Cataluña, siempre Cataluña. Y Rivera falló también en competir por ser el más duro: Vox ha capitalizado en votos esas imágenes de fuego y barricadas. Competir a más extremo con la ultraderecha... pues siempre te va a ganar la ultraderecha (y encima te llamarán veleta).

Cs se queda huérfano

Pero también hay mucha decepción entre los suyos y sus votantes. Rivera fue un hombre valiente, que preside el partido desde que surgiera en el año 2006 en el Parlament. Fue la voz más clara contra el independentismo y consiguió convertir un pequeño partido autonómico en una formación nacional clave.

De aquellos actos en los que apenas había dos o tres periodistas a comparecencias llenas en su imponente sede en la zona de Ventas en Madrid. Como la de este lunes: “Permitidme que me dedique a mi familia”, ha aseverado. Y no cogerá su acta en el Congreso y se lanzará a la empresa privada. Nunca llegó a asimilar que no podría superar al PP ni aceptar su papel de partido bisagra.

Una historia detrás muy American dream (hoy ha citado a Obama), cuando por azar fue elegido en el verano, por sorteo alfabético, liderar la plataforma cuando era un veinteañero que trabajaba en La Caixa. Con la evolución que todo el mundo conoce, con los fundadores dándole trece años después la espalda, empezando por su querido mentar Francesc de Carreras.