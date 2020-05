Alberto Chicote critica con dureza las palabras de un miembro del Gobierno: "Me pareció insultante"

El cocinero Alberto Chicote ha estado este lunes en Espejo Público, el programa de Susanna Griso en Antena 3 , para valorar cómo será la apertura de los negocios de la hostelería. Y no ha sido nada optimista.

“El Gobierno quiere preservar los puestos pero ejecutar esto de este modo no es preservar los puestos, es llevarlos todos al traste”, ha señalado Chicote.

Para el presentador de Atresmedia, lo importante a la hora de abrir los negocios de la hostelería no es el cuándo. Es el cómo. También ha abogado por “recuperar la confianza del cliente” y de hacer frente a las posibles reticencias de los ciudadanos de acudir a los restaurantes por si hay mucha gente en ellos.

“Parece que las noticias del sector están centradas en el cuándo vamos a abrir y en realidad hemos de preocuparnos por el cómo. En qué condiciones. El cuándo es irrelevante si el cómo no es el adecuado”, ha añadido.

Chicote también ha valorado las palabras que la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo sobre la apertura los bares y los hoteles. “Quien no se sienta cómodo, que no abra”, aseguró Ribera.

“Me pareció insultante. No es comodidad. Si no lo hacemos con cabeza el 100% de muchos negocios hosteleros se van a ir al traste por abrir”, ha dicho con rotundidad el cocinero y ha puesto un ejemplo. “Imagina que estás en Londres y necesito un transporte para ir Madrid y te digo ‘mañana lo tienes’ y te doy una bicicleta. No se puede ir. El cómo es lo más importante”, ha añadido.