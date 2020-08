Chicote comparte una imagen de hace 35 años en una de sus pasiones: "Inconfundible"

Alberto Chicote, el presentador de Pesadilla en la cocina (laSexta), es uno de los cocineros más seguidos de la televisión y así lo demuestran sus datos en redes sociales: en Instagram tiene casi 700.000 seguidores y en Twitter más de 560.000.

Este miércoles, el chef ha compartido una imagen suya de hace 35 años, cuando con 16 años jugaba como cadete en la selección madrileña de rugby. El cocinero siempre ha destacado su pasión por este deporte, que jugó desde los 14 hasta los 20.

“Este deporte me lo ha enseñado todo. Yo soy la persona que soy ahora mismo por lo que me marcó el rugby y me sigue marcando. No creo que se pueda ser ex jugador de rugby, siempre lo llevas contigo”, aseguró en una entrevista al diario Marca.