El chef Alberto Chicote regresó este miércoles a televisión con ¿Te lo vas a comer?. En la primera entrega del programa de La Sexta, el cocinero denunció los fraudes alimentarios de centros públicos en los que estudian jóvenes discapacitados.

Allí se pudo ver cómo los menús no estaban en absoluto adaptados a las necesidades especiales de los niños y no tenían en cuenta algo tan fundamental como su capacidad de deglución.

Chicote ya anunció en El Hormiguero que grabar el programa y escuchar los testimonios de los familiares había sido duro. “Cuando llegas allí, Pablo, se te cae el alma a los pies. Que me he pasado llorando dos meses”, dijo.

Tras ver el programa, el padre de un niño discapacitado ha publicado un vídeo en el que felicita al cocinero por su trabajo y en el que muestra su indignación por las situaciones denunciadas.

“No he pegado ojo en toda la noche, no sé si he estado más cabreado o más llorando”, comienza diciendo Valen Nava Martín, que explica muy emocionado que es padre de un niño con parálisis cerebral que tiene reconocida una discapacidad del 92%.

“Lo que vi anoche me dejó defraudado”, admite. “Van a un centro donde sale la directora, que no quiere dar la cara, diciendo una jartá de mentiras y de tonterías porque está tratando a personas que son grandes dependientes que no se valen por sí mismos. De verdad, qué poca vergüenza”, se lamenta.