Alberto Garzón confirma lo que todos sospechábamos sobre las reuniones con Felipe VI

El líder de IU, Alberto Garzón, ha confirmado que en las reuniones con el rey Felipe VI que están teniendo los partidos se habla de la investidura sólo en una parte.

En una entrevista con Risto Mejide en Todo es Mentira, de Cuatro, Garzón ha subrayado que se dedican únicamente los 10 o 20 primeros minutos a tratar ese tema pero que luego se habla “un poco de todo”.

Además, el líder del IU, que es republicano, ha admitido que ya tienen una relación “casi de amistad” con el rey debido a la cantidad de veces que se han tenido que ver últimamente.

Precisamente, el rey ha abierto este lunes una nueva ronda de consultas con representantes de los partidos para sondearles sobre su posición ante un hipotético nuevo debate de investidura.

Como ocurrió el pasado mes de junio, el desfile lo ha abierto el diputado del PRC, José María Mazón, y lo cerrará el martes el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, según el programa diseñado por la Casa del Rey.

Garzón ha lamentado que los partidos están pensando “más en las siguientes elecciones que en las siguientes generaciones” y que en este “puzzle con muchos actores” el PSOE “cree que va lograr votos por el centro”. “Y no quiere saber nada de nosotros”, ha criticado.

El líder de IU ha asegurado que no está habiendo un “debate sereno y sensato” y que “si lo hubiese no nos habríamos enterado”.

Además, ha asegurado que él se lleva bien con “casi todo el mundo”, lo que le permite mantener conversaciones y puentes abiertos”. “Yo no diría que he sido utilizado como mediador, pero sí he tratado de mediar o de facilitar que hubiese un acuerdo”, ha subrayado.