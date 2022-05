Alberto Garzón critica duramente a Juan Carlos I: "Es un delincuente acreditado"

Ha reconocido Garzón que es cierto que no tiene causas judiciales abiertas en España, pero no lo ha atribuido a que sea inocente, sino a cosas distintas, como que muchos de las informaciones se refieren a los tiempos en que era “inviolable” y “por tanto, protegido por las instituciones monárquicas”.

Así las cosas, ha dicho que él no va a opinar de lo que hace con su vida privada alguien que no tiene una causa judicial abierta. “Yo honestamente no voy a valorar si quiere hacer regatas, ver a su hijo, pasear con gatitos... Me da igual, es el ámbito privado y hay que respetarlo”, ha indicado.