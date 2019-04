Alberto Garzón emociona en Instagram con este mensaje a su pareja tras las elecciones

Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, vivió la noche electoral desde el Teatro Goya de Madrid, donde Unidos Podemos estableció su sede para seguir el recuento de votos.

La formación de izquierdas tuvo un claro retroceso y pasó de los 71 diputados que tenía a 42, aunque podría ser clave para la formación del futuro Gobierno.

Quizás por eso, Anna Ruiz, su “compañera feminista y amiga”, como él mismo la define, se acercó un momento para apoyar a su marido y un fotógrafo del partido pudo captar este tierno momento que ha compartido el propio Garzón en su cuenta de Instagram.

Una imagen que ha acompañado de esta reflexión sobre la campaña y un último mensaje dedicado a su mujer, “un apoyo fundamental en todo este proceso” para él.

Este es el mensaje completo:

“Ayer fue una noche especial. Tras una campaña muy dura y unos meses que lo fueron aún más, demostramos que resistimos dignamente y logramos derrotar los peores augurios. Unidas Podemos fue además fundamental para cerrarle el paso a la derecha reaccionaria que nos quería hacer retroceder siglos. Las gentes de IU, de Podemos, y otras independientes que apoyaron esta candidatura han hecho un trabajo excelente y sin ellos esto no hubiera sido posible.

Nos falta mucho por hacer y mucho por mejorar, pero para eso contamos con personas increíbles y con la esperanza de un futuro mejor para España y las familias trabajadoras. Es un orgullo poder representar a tanta gente admirable.



PS: en la foto, ayer con @menta_ycanela en el seguimiento de los resultados electorales. Ella ha sido para mi un apoyo fundamental en todo este proceso, y sin su trabajo y amor no hubiera podido abordar esta campaña. Anna no es “la novia de” como algunos medios machistas gustan decir, sino que es una compañera feminista, una amiga, una médica estupenda y, además, tengo la suerte de compartir vida y familia con ella”.