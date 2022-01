Alberto Garzón: " Lo que dije, tal y cual lo dije, es impecable; lo voy a seguir diciendo"

Preguntado sobre el por qué de sus palabras, el ministro defiende que “yo no innovo nada, porque solo traduzco a la política lo que los científicos ya han planteado. Esta ganadería intensiva preocupa a la Comisión Europea”, ha añadido, citando cuestiones de bienestar animal, calidad de la carne y la contaminación medioambiental.

Garzón tampoco ve problema en plantear que ese tipo de ganadería genera un producto peor porque "lo que tenemos son directrices de la Comisión". "Cuando la CE abre un expediente y dice que hay un exceso de nitrato por contaminación de la intensiva, lo que hace es poner de relieve una problemática. Y los Gobiernos no pueden esconder esos problemas, yo creo en una política valiente".

No habla el ciudadano, habla el ministro

Habla como ministro, no a título individual, deja claro, a diferencia de lo que han defendido otros miembros del Ejecutivo de coalición, todos de la parte socialista. “Es evidente que yo estoy en contra de las macrogranjas, pero mis declaraciones son como ministro de Consumo, como no podría ser de otra manera en un asunto así”, ha remarcado.

Asume como “normales” los desencuentros en el Gobierno, algo a su juicio lógico por tratarse de diferentes partidos”. “Tenemos un acuerdo programático y lo estamos cumpliendo pero eso no significa homogeneidad, porque somos diferentes partidos y se pueden expresar. Lo que ha habido es un bulo que lo han utilizado otros actores”.

Por ello, Garzón resta importancia a las posibles polémicas internas en Moncloa. Aunque él no ha hablado con Pedro Sánchez sí lo ha hecho Yolanda Díaz, ha explicado en la entrevista. “No sé qué conversación tuvieron, pero yo he hablado con Yolanda y no me ha transmitido que hubiera molestia. Ella también ha salido a defender lo que hoy es de cajón y será más de cajón el año que viene”.