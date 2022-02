Alberto Garzón responde claramente a la duda de Ana Pastor sobre su futuro

Además, ha insistido el ministro de Consumo, “lo he dicho muchas veces, que agradezco siempre a quienes me lo han ofrecido, por lo que significa eso de reconocimiento, pero mi tarea ahora, mis funciones, están en otro lado”.

″¿Y no habrá hemeroteca de esto que me acaba de decir dentro de unos meses?”, ha apostillado la periodista ante la risa del político, que ha seguido negándolo.

“No”, ha respondido rápidamente el ministro, “es una respuesta muy fácil”. “No. No voy a serlo”, ha confirmado. ”¿No va a serlo?”, ha repetido Pastor. “No, no, no”, ha asegurado Garzón.

. @agarzon : "No voy a ser candidato a la Junta de Andalucía" #ObjetivoGarzón pic.twitter.com/oFDqU13H1J

“Yo creo que serán los compañeros de Izquierda Unida y de Podemos Andalucía los que sepan elegir un candidato o una candidata”, ha remarcado.

En ese momento, la periodista le ha recordado que no le ha dicho “si se lo habían propuesto alguna vez”. “Bueno, me lo ha propuesto mucha gente, porque mucha gente, como estás haciendo tú ahora, me lo pregunta”, ha respondido.

“No, pero yo pregunto, yo no propongo, yo pregunto”, ha matizado entonces Pastor. “Sí, sí”, ha dicho él.

″¿Se lo han propuesto alguna vez?”, ha insistido la periodista y el ministro ha señalado que se lo ha propuesto “mucha gente”. “Pero no digo por la calle señor ministro”, ha matizado, “digo gente del partido, gente de Unidas Podemos”. “Eso son la gente de Izquierda Unida y de Podemos Andalucía los que tienen que decidirlo, no lo decidimos desde arriba”, ha zanjado.