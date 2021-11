Alberto Ginés, ante el discurso de un miembro de Vox: "No me creo que pueda decir eso en serio"

No me creo que alguien pueda decir esto enserio, que puta barbaridad https://t.co/VwkNPX0BxJ

No es la primera vez que el escalador se muestra crítico con Vox, un partido del que dijo que los jóvenes no lo querían.

En una reciente entrevista en El HuffPost, el deportista afirmaba que seguía pensando lo mismo y que algunos seguidores de Vox le habían respondido.

“Y alguna amenaza también me ha llegado. Ahora ya no, pero después de los Juegos sí que me dijeron barbaridades de todo tipo por privado. Prefiero ignorarlas. El problema de Twitter es ese, que debería haber un límite porque no puedes ir amenazando de muerte así porque sí”, aseguraba.

En esa misma entrevista admitía que le habían llegado a amenazar de muerte: “Pero a ver al final detrás de una pantalla todo el mundo puede decir muchas cosas. Hay gente con mucho tiempo libre”.