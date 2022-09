Alberto Luceño pide que se anule el registro de su casa por ser "prospectivo"

En un escrito dirigido al juzgado este miércoles, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, el letrado de Luceño solicita que se revoquen los autos por los que se acordó y materializó el registro y la anulación del mismo. La Fiscalía Anticorrupción investiga si el empresario es en realidad el que envió los correos electrónicos al juez y no el enigmático empresario malayo, San Chin Choon.

Lo hizo después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitase porque considera necesario analizar los ordenadores y los teléfonos del empresario para aclarar si son los correos electrónicos son reales o no. En definitiva, ¿Fueron los correos electrónicos de San Chin Choon enviados en realidad por el propio Alberto Luceño? Esa es la cuestión que se investiga.

“Es contrario a derecho tratar de justificar una diligencia de entrada y registro señalando que el investigado no ha aportado voluntariamente una hipotética documentación, sin siquiera indicar cuál sería supuestamente, además de que, como obra en autos, no hay documentación que le haya sido requerida y no haya entregado”, añade.