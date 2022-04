Feijoo: "Felicito a Almeida por su reacción"

“El hecho de que se persona la alcaldía en contra de cualquier conducta sospechosa es lo suficientemente claro y transparante para decir ‘no solo no lo acepto sino que voy a ir contra cualquiera que haya usado la alcaldía para hacer negocio’. Es así como tenemos que actuar. Un político tiene que denunciar y personarse contra estas actitudes y es esto lo que he escuchado al alcalde de Madrid, así que le felicito”, ha respondido.

Eso sí, no deja claro si acudirá o no a la cita, porque ese mismo lunes tiene “comité de dirección del PP... si me cuadra en la agenda no tendré problema en asistir”.