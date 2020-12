Alboroto en el Senado con la respuesta de Salvador Illa a un político del PP

El Senado ha acogido este martes la última sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez de este convulso 2020.

Como de costumbre, sus señorías han tenido debates y reproches muy tensos: el más señalado entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa y el senador del Partido Popular por Guadalajara del PP, Antonio Román Jasanada.

Román Jasanada ha cargado contra el ministro por no acudir a la inauguración del Hospital Isabel Zendal de Madrid, el llamado Hospital de Pandemias, que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado.

Junto a Díaz Ayuso han estado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. La ausencia de Illa le ha parecido al senador del PP “lamentable”.

“Me parece lamentable que no haya acudido hoy usted a la inauguración del hospital de emergencias de Madrid. Me parece lamentable cuando, hace sólo dos o tres semanas, sí acudía a inaugurar el hospital de Toledo, en mi tierra, en Castilla La Mancha, y espero que las razones no sean porque en un sitio gobierna el partido popular y Ciudadanos y en otro el partido Sanchista”, ha afirmado Antonio Román Jasanada.

La respuesta de Illa ha sido de lo más llamativa y ha provocado revuelo y risas en la cámara: “No le puedo esconder señoría que no deja de sorprenderme esta querencia por mi asistencia a una inauguración. Me sorprende este súbito cariño hacia mi persona”.

El ministro ha defendido que su ministerio “ha estado magníficamente representado por la secretaria de Estado” porque él estaba “en una cosa que se llama Consejo de Ministros, que se reúne cada martes por la mañana”. Una respuesta que ha provocado todavía más carcajadas entre los senadores del PSOE.