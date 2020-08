El alcalde de San Sebastián: "Como vasco, que España tenga una monarquía o una república no me afecta"

El alcalde de San Sebastián, el jeltzale Eneko Goia, ha afirmado que, “como vasco, que España tenga una monarquía o una república no es un debate que a mí me afecta”. “Yo no participo en ese debate porque no es mi debate. A mí el debate que me importa es el territorial”, manifiesta.

En una entrevista concedida a El Diario Vasco, el primer edil es cuestionado por la situación generada con Juan Carlos I y su marcha al extranjero y afirma que él es “un manifiesto nacionalista desafecto de los símbolos de la unidad de España”.

No obstante, advierte de que la situación que se está dando “no es normal” y, si lo viera con respecto a un tercer país, le parecería “increíble el asistir a semejante espectáculo”. “Se va, ponemos distancia y no me hablo con mi padre. Es delirante”, dice.