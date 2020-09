Alcaldes de grandes municipios de Madrid, enfadados con Ayuso: "No sabemos nada"

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha sido este viernes el escenario de una cumbre entre representantes de los grandes consistorios del Sur de Madrid.. Los primeros ediles de Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Pinto y Parla y un representante del consistorio de Móstoles han mostrado su enfado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque no saben “nada” de los planes del Ejecutivo regional para contener el virus.

“Tenemos dos sensaciones, una de preocupación y otra de enfado. No sabemos nada cierto del futuro de nuestras ciudades. Estamos en un momento en el que no hemos aprendido nada de la primera ola. Que no cuenten con los ayuntamientos para frenarla es absurdo”, explica el primer edil fuenlabreño, el socialista Javier Ayala.

Ayala tenía previsto reunirse este viernes junto a sus colegas con Díaz Ayuso, quien canceló este jueves el encuentro por motivos de agenda, algo que ha irritado a los responsables de algunas de las ciudades más pobladas de la región —y más afectadas por el coronavirus, como la propia Fuenlabrada o Parla—. Los alcaldes han lamentado la “descoordinación” del Gobierno regional, quien ha retrasado en dos ocasiones la comparecencia de la presidenta para anunciar las medidas destinadas a frenar el avance de la segunda ola de la covid-19.