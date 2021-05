Cachondeo con el discurso en "inglés" de la alcaldesa de Jerez de la Frontera

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha entrado de lleno al top 5 de los políticos españoles que peor inglés han demostrado en público.

La regidora andaluza ha tenido que hablar en el idioma de Shakespeare con motivo del Gran Premio de Jerez de motociclismo, pero más bien lo ha hecho en el idioma de Ana Botella.

Esta es la transcripción textual de lo que ha dicho Sánchez:

“Recogneition. Tuenti tuenti guas a veri especials years. Eehh.. Jerez recibió to gran premio at, es, bueno, echamos mucho de menos, as sun, de fans tu get tu Jerez. Bat, in naintin tuenti tu, de next yiar, ai am güeitin for ten güizaut pandemic and on person”.