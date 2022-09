Alcaraz se saca de la manga un meme de Pablo Motos para vacilarlo en 'El Hormiguero'

Carlos Alcaraz en 'El Hormiguero' ATRESMEDIA

Carlos Alcaraz, número uno de la ATP y último ganador el US Open, ha sido el primer invitado de la semana en El Hormiguero. El tenista murciano ha concedido su primera entrevista en televisión después de clasificar a España este fin de semana para la siguiente fase de la Copa Davis.

El de El Palmar se sometió durante un buen rato a las preguntas de Pablo Motos, que nada más empezar con la entrevista le sirvió en bandeja ‘un vacile’ que arrancó una buena carcajada al público del plató y al propio presentador de El Hormiguero.

Sucedió cuando Pablo Motos le recordó a Alcaraz la última vez que lo había visto jugar en directo. Fue en el Mutua Madrid Open 2022, cuando el español se enfrentó a Djokovic en un duelo en el que se jugaban el pase a la final. En en ese partido, una imagen del presentador de El Hormiguero se hizo viral después de que lo enfocase una cámara de televisión.

Alcaraz, rápido y astuto, le lanzó a Motos la pregunta nada más terminar su comentario: ”¿Pero me viste? Pensaba que viste solo geranios”. Las risas, entonces, inundaron el plató de El Hormiguero y el presentador de televisión, también con un sonrisa en la cara solo pudo decir: “Sois unos cabrones todos”.

Carlos Alcaraz: “No he tenido tiempo de asimilar todo”

Más allá del sentido del humor de Carlos Alcaraz y de las preguntas ácidas dirigidas hacia Pablo Motos, el tenista ha respondido a todo tipo de preguntas sobre el proceso que vive después de convertirse en el número uno del mundo y cómo afronta el reto de mantenerse en lo más alto del ránking de la ATP.

“Todavía no me he parado a pensar que soy el número 1, que he ganado el US Open... No he tenido tiempo de asimilar todo lo que he conseguido, pero seguro que me va a costar unos días o unas semanas asimilarlo”, ha asegurado Carlos Alcaraz después de que Pablo Motos le preguntase si ya era consciente de lo que había conseguido.

El murciano, además, explicó cuál era su plan para afrontar el reto de seguir siendo el número uno y si le preocupa el reto: “La verdad es que no. Es muy difícil llegar, pero es muchísimo más difícil mantenerse y hay muchísimos jugadores que están peleando por lo mismo que yo, así que lucharé para que no me lo quiten y si me lo quitan, lucharé para volver a serlo”.

Trancas y Barrancas consiguen las mejores respuestas del campeón mundial de tenis ¡@carlosalcaraz! #AlcarazEH pic.twitter.com/DONA925mh6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 19, 2022

Las otras confesiones de Alcaraz en El Hormiguero

Además de Pablo Motos, Carlos Alcaraz ha respondido también a las preguntas de Trancas y Barrancas, las hormigas de peluche que copresentan el programa de Antena 3, que consiguieron arrancarle algunas de las confesiones más interesantes de su visita a El Hormiguero.

Como por ejemplo, el famoso que más le impactó ver en el US Open: “En mi partido contra Tiafoe había muchos famosos, pero la que más me impactó fue Michelle Obama. Cuando la ves te preguntas si es real. Pero luego una vez que lo has asimilado ya te centras en el partido”.

🎾‼️ VÍDEO | @carlosalcaraz dando una masterclass con puntazos como este



🇺🇸🍿 Michelle Obama no pudo reprimir su asombro en la gradahttps://t.co/uhpLBZzvoC pic.twitter.com/6R6C14lkYe — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 10, 2022

También habló de la velocidad a la que saca: “Mi récord es 216 kilómetros/hora”. Se confesó gran aficionado del pádel: “Me encanta y cada vez que puedo juego. Es un deporte muy entretenido para jugar y para ver. A mí me gusta muchísimo, aunque Juan Carlos (Ferrero) me gana”.

Precisamente, en otra pregunta de Trancas y Barrancas, confesó su respeto por el que es ahora su entrenador. Las hormigas le preguntaban que si aceptaría a Federer, ahora que había anunciado su retirada, como entrenador. “Si me propone entrenarme le diría que no. Juan Carlos es mi segundo padre y no lo cambiaría por nada del mundo”, sentenció el tenista murciano antes de lamentar no haber podido jugar contra el suizo.