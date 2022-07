Alcohólicos anónimos y borrachos famosos

Le robo la frase a un colega poeta al que no recuerdo sin un vaso en la mano y que, si bien es capaz de apreciar lo bueno, no pasa precisamente por sibarita a la hora de buscar la jumera. Sus motivos son, cuando menos, peculiares: bebe dry-martini porque se lo piden los cigarrillos; el Machaquito lo atrae por su calor antiguo y el tequila le parece peligroso y diurno. He compartido tragos con él (y constantes paseos desde que la ley prohíbe ahumar la sobremesa) y me gusta perseguirlo sin llegar a alcanzarlo nunca.