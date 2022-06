Aleix Espargaró habla tras el despiste en el GP de Cataluña: "Era un mar de lágrimas"

“No sé si fue porque era el Gran Premio en mi casa y estaba muy focalizado, pero no vi bien la pizarra que nos ponen a 350 kilómetros por hora con toda la información, me desconté de vueltas y perdí el podio”, ha explicado Espargaró. “Intentaré hoy no irme antes de que acabe el programa”, ha apuntado entonces sin perder el humor y ante la risa de todos.

“Tengo 32 años y llevo 16 temporadas en el Campeonato. Me he caído, lesionado, se ha roto el motor, pero como eso nunca. Lo pasé muy mal, porque estaba segundo, había acabado delante de mi gente, de toda la familia, de todo el público de casa y equivocarte, saludar como un primo cuando quedaba una vuelta... Me puse a llorar y lo pasé muy mal, pasé mucha vergüenza”, ha continuado el piloto, que ha reconocido que al llegar al box no sabía ni dónde estaba.