Alejandra Jacinto le deja bien claro al PP que el problema de la vivienda no es para "partirse" y "no mola"

Europa Press News via Getty Images Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos.

Además, Elisa Vigil ha apuntado que la ayuda deja fuera a la mayoría y ha acusado al bloque de Unidas Podemos de tener la cara de “hormigón armada” y que quieren “llevarnos a la URSS de 1918 en la que se aprobó la abolición a la propiedad privada en las ciudades y el de la socialización de la tierra”. “Quieren robar a los promotores, ir en contra de la propiedad privada y controlar los alquileres porque no tienen ni idea de Economía”, ha añadido.

En su discurso de este jueves, la diputada ha criticado que la ayuda llegará al mínimo de la población. “Sacan un bono de alquiler que llegará a unos 70.000 jóvenes de los más de siete millones que hay en España. Me parto. ¿Y vienen aquí a que la comunidad de Madrid les solucione la papeleta? Me parto dos veces”, ha comentado.

Nuevo rifirrafe en la Asamblea de Madrid entre la bancada del PP y la oposición. Esta vez por el tema de la Ley de Vivienda aprobada el 1 de febrero en el Consejo de Ministro y que incluye el tema del bono de los alquileres a los jóvenes. Pese a su insistencia, no es un tema para reírse, como ha insistido la popular Elisa Vigil .

▶️ Con su nueva Ley de Vivienda, el Gobierno de España ataca la propiedad privada. Quieren controlar el precio de los alquileres porque no tienen ni idea de economía. 🗣️ @elivigil_ #PlenoAsamblea pic.twitter.com/VmQ0IdIrIr

Ante eso, la respuesta de la diputada Alejandra Jacinto ha sido tajante y ha dicho que mientras que el PP se “parte la caja de que la gente no pueda pagar el alquiler” a ella no le hace ninguna gracia.

“La gente afectada no se parte, la gente que está en lista de espera desde hace más de 10 años para que le adjudiquen una vivienda social no se parte”, ha respondido.

Además ha explicado una diferencia clara entre Vigil y ella pese a tener en común su edad. La diferencia, ha aclarado, es que Vigil no ha pisado un desahucio en su vida y que ella “ha estado en demasiados”. “Y ahí la gente no se parte porque los desahucios no molan absolutamente nada; y eso es lo que llevan haciendo los ultimos 26 años en la Comunidad de Madrid.