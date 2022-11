La portavoz de Podemos habla de "cultura del esfuerzo" y le suelta esta frase a Ayuso sobre su hermano

“Pues mire, vamos a hablar de los jóvenes. ¿Cómo qué no se esfuerzan, señora Ayuso? Igual es que tenemos conceptos distintos del esfuerzo, usted y yo”, ha reprochado.

Alejandra Jacinto ha recordado a Ayuso que igual “no tener salidas laborales, después de haber estudiado dos carreras” o “tener que dedicar el 90% de su sueldo al pago del alquiler” no es para ella “esforzarse”.

“Supongo que para usted tener un problema de salud mental y tener que estar esperando meses y meses para que te atienda un psicólogo público no es esforzarse”, ha recriminado.

″¿Qué no tengo intención de solucionar el problema de la vivienda de los jóvenes? Es que les falta cultura del esfuerzo. ¿Qué no tengo ni idea de cómo mejorar sus condiciones laborales? Es que les falta cultura del esfuerzo”, ha señalado.

La portavoz de la formación morada ha proseguido con su relato, defendiendo el trabajo que hacen muchos jóvenes: ”¿Qué no me da la gana poner recursos para proteger su salud mental? Es que les falta cultura del esfuerzo. ¿Qué no hay médicos en su centro de salud? Pues que también les faltará cultura del esfuerzo”.