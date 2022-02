Alejandro Sanz arrasa con este tuit sobre la Super Bowl: muchos se sentirán identificados

Gregory Shamus via Getty Images

Gregory Shamus via Getty Images Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary J. Blige, 50 Cent y Snoop Dogg durante la Super Bowl.

El resumen de lo que supone este evento para muchos lo ha resumido el cantante Alejandro Sanz con un tuit que rápidamente ha alcanzado más de 5.000 me gusta en menos de una hora.

Sin embargo, en España y en casi todo el mundo los ojos no han estados puestos en el partido, sino en la actuación del medio tiempo que este año han reunido a Dr. Dre , Snoop Dogg , Eminem , Mary J. Blige y Kendrick Lamar . Además, el evento ha contado con la aparición sorpresa de 50 cent .

Antes de que comenzara el partido, el cantante ha contado lo que le une a uno de los dos equipos que se han disputado la final.

“Cuando toqué en Los Angeles me dieron a elegir entre dos camisetas de dos equipos de NFL. Yo elegí la de los #Rams … hoy juegan la final de la #SuperBowl ya no me bajo de ese barco”, ha explicado en otro tuit.