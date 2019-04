Alejandro Sanz suspende temporalmente su actividad

Alejandro Sanz se ha visto obligado a pisar el freno. Su salud le ha jugado una mala pasada días antes del comienzo de la promoción de su nuevo trabajo. El motivo: una neumonía.

Él mismo ha sido el encargado de comunicarlo a sus fans a través de sus redes sociales. “Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente las actividades programadas para El Disco. Los medios, mis fams, me esperaban y no hay nada peor que no llegar donde eres esperado”, publicó en su cuenta de Twitter.

El cantante tenía previsto comenzar la promoción de su nuevo trabajo el miércoles pero su salud le ha hecho posponerlo. “En unos días estaré al 1000% para La Gira y entendáis por qué este disco se llama El Disco. Os quiero”, escribió en Twitter.