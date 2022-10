Aleksandr Sorokin, el único ser humano capaz de correr 319,6 km en 24 horas sin parar

Pensar en hacer en un día 319,6 kilómetros, la distancia entre Madrid y Zaragoza, a esa velocidad es algo que directamente parece de videojuego o de película de ciencia ficción, pero no de la vida real. Pero hay un ser humano en el planeta Tierra que ha demostrado que en su diccionario no está la palabra imposible y que ha llevado al límite a su cuerpo para demostrar que sí que se puede hacer.

El pasado 17 de septiembre, este lituano de 41 años no ganó, arrasó en los Campeonatos de Europa de 24 horas corriendo, celebrados en Verona (Italia). Logró correr 319,6 km en un día, es decir, hacerlo a un ritmo de 4:30 minutos por kilómetro. Por supuesto, consiguió superar su propio récord del mundo (309 km) para fijar un nuevo registro.

Sorokin, que se ríe al ser preguntado si de verdad es humano o no, lleva siete años corriendo carreras de 24 horas, aunque las primeras las hizo sin ser atleta profesional. Desde 2019, cuando se profesionalizó y empezó a vivir de este extremo deporte, los resultados no han parado de darle la razón: en 2022 ha logrado el récord del mundo en las pruebas de 6, 12 y 24 horas.

Empezó tarde en el atletismo de distancias ultralargas. Y en el atletismo en general. En 2013, cuando tenía 32 años, decidió realizar un cambio radical a su vida. Entonces pesaba 100 kg, bebía y fumaba. El deporte no tenía cabida en su día a día... Hasta que se dio cuenta que necesitaba modificar su rutina para mejorar su salud. Así que comenzó a correr.

Una rutina basada en hacer kilómetros como churros

Sorokin no tiene problemas en revelar cuál es su día a día. Lo hace con naturalidad, como si fuera algo sencillo y no se tratara de una cosa excepcional, fuera de lo común.

“Mi rutina es la siguiente. Me despierto, me tomo un café y salgo a hacer un primer entrenamiento de 40 kilómetros. Después como, duermo y hago un segundo entrenamiento de 10 ó 20 kilómetros. Como, duero y repito el proceso”, explica el atleta lituano.

Además de la exigencia física, también hay una mental, aunque reconoce que no sigue una preparación psicológica o mental concreta. Ya tiene asumido que el proceso va a ser “doloroso, duro, cansado y cargado de sufrimiento”. “Es la única elcción. Lo has elegido, así que hazlo”, sentencia.

Asimismo tiene que lidiar con las lesiones y no desesperarse: “Cuando las sufro son momentos complicados porque no puedo correr, pero tengo un buen fisioterapeuta que me salva. Solo trabajo para tratar de llegar a mis límites”.