¡Aleluya, la CRUE reflexiona…!

Otros temas tratados en Toledo, en este veranillo loco de febrero, han sido los recurrentes de la financiación, que habitualmente ha sido la causa de todos lo males habidos y por haber, sin asomo de autocrítica, y la flexibilidad para poder contratar profesorado. Todo muy moral y muy edificante, si no hubiera un cierto porcentaje de duda: hace muchos años que el discurso es el mismo, mientras con ciertas excepciones la universidad empeora, en términos generales (por ejemplo en eficiencia), a pesar de que un grupo reducido de investigadores y docentes mantiene casi en solitario el prestigio internacional del sistema público universitario español. Eso es una cosa, y otra que las universidades sean competitivas entre sí y con el exterior, y óptimamente eficientes, y no que su grado de ineficiencia, como ha detectado el Tribunal de Cuentas y muchas de sus ‘franquicias’ de control externo regionales sea muy, pero que muy preocupante.

Desde al menos 2004 el TdC viene recomendando la ‘urgente’ introducción de la contabilidad analítica en las UUPP, y no hay forma de conseguirlo. ¿Por incompetencia? Desde luego que no. La propia universidad los diseña para las empresas y las administraciones. ¿Cuál puede ser el motivo? Muchos opinan que no certificar el desbarajuste interno. Tampoco la mayoría de estos centros hace caso a otra recomendación: el control horario de los profesores en relación con las horas de clase y tutorías asignadas.

¿Cómo se puede justificar seriamente que hacen falta profesores, cuántos y en qué sitios, como un caso reciente suscitado por una protesta de alumnos porque no se les asignaban directores para los TFG (Trabajos Fin de Grado) si no se tienen estos datos ciertos ni la diferencia entre los créditos de la carga docente disponible y la docencia efectivamente dada? Y si encima las horas de docencia obligatoria, en forma de créditos, pueden dividirse por dos y hasta por tres, según sea la presión y la temperatura y las ofertas de rebajas electorales.

El ajuste de las titulaciones a la realidad cambiante es otra demanda antigua de algunos círculos académicos. Pero hay una ‘pista’ que indica que es posible que más que un cambio a mejor lo que se intenta es un cambio a lo Gatopardo. Cambiar algo para que nada cambie. ¿Los planes de estudios se hacen para los alumnos o para la estabilidad del profesorado?

Una opinión que coincide con este interrogante es la del expresidente de la CRUE Segundo Piriz en una sesión del Consejo de Universidades en 2016, presidido por el entonces recién nombrado ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo. Es su intervención, y mirando a sus colegas, dijo: “señor ministro, no hagamos trampas jugando el solitario; que las nuevas titulaciones no sean la viejas con el nombre cambiado”.

Esa era, y sigue siendo, la tónica de muchas universidades. Cambiar un decadente grado de Topografía, con cuatro alumnos de nuevo ingreso y una quincena en los cuatro cursos, por ‘Geomática’ es gatopardismo puro. Si la norma dice que los grupos deben de ser de 50 como máximo y 25 como mínimo, todo lo demás es anormal. Frente a la tozudez de los números la respuesta suele ser la de que es una carrera ‘estratégica’. Si bien ese carácter estratégico ya lo cubre la topografía de FP… complementada con Internet y sus apps.

El profesor e ingeniero español Ángel Cabrera, nacido en Madrid en 1967, fue ‘fichado’ por la universidad George Mason de Virginia, con más de 35.000 estudiantes, y entre la mejores 200 del mundo. En una entrevista en El País (14 de marzo de 2016) ofrecía algunas claves de los males de la universidad española. “En España todo está súper regulado, y todos los profesores cobran lo mismo”; “pese a ser públicos no tengo límite salarial para contratar a un docente, el límite es el presupuesto y yo decido cómo lo gasto”; “en España yo no podría ser rector de la Complutense porque se hace a través de una elección interna. Aquí (en la GMU) es el Consejo de la Universidad el que decide. Está integrado por 16 miembros nombrados por el gobernador de Virginia…”, “en España existe el Consejo Social que es similar, pero no tiene prácticamente poder”; “al rector en España lo eligen los colegas, y si este emprende cambios drásticos no los vuelven a elegir…”.