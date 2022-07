Un error garrafal y la falta de gol anulan a España ante Alemania y rompen una racha de imbatibilidad de dos años

Era el día para no repetir los errores del primer partido. Y la teoría aguantó únicamente un minuto más que entonces. Si el viernes España se vio con un 0-1 en contra a los 50 segundos, esta vez, frente a la todopoderosa Alemania el gol llegó en el minuto 2. También un regalo, pero esta vez con lazo y todo. Un golpe del que España no consiguió levantarse e, impotente en ataque, cayó 2-0 ante el cuadro germano, favorito a todo... aunque no necesitase hoy hacer ninguna exhibición.

‘La Roja’ mantiene sus bazas para clasificarse como segunda de grupo y se jugará el pase a cuartos de la Eurocopa este sábado ante Dinamarca, ambas con tres puntos. La derrota supone un duro golpe de realidad en el campo y en la estadística: es la primera en más de dos años de imbatibilidad... Claro que por entonces se contaba con dos pilares, Alexia y Jenni Hermoso, a las que hoy sus compañeras han echado enormemente de menos.

Un planteamiento hecho añicos

La idea de Jorge Vilda era sujetar más el balón y no regalar espacios a Alemania, ocho veces campeona de Europa. Apostó por un 4-5-1 con un par de cambios con respecto al duelo ante Finlandia. Pero todo reventó con un fallo garrafal de la portero Sandra Paños al intentar sacar jugado el balón. Bühl aceptó el regalo y, de tiro raso y cruzado, puso el 1-0. La historia se repetía pero con un rival radicalmente diferente a Finlandia. La zaga española revivió sus temores y fue un flan los minutos siguientes.

Las germanas no solo no hicieron sangre, sino que se les heló la suya propia poco después. Una colada entre sus centrales de Lucía García en el minuto 9 la dejó frente a la meta Frohms, pero la delantera del Athletic no estuvo hábil al resolver y su mano a mano acabó en el lateral de la red.

Se fue el empate, pero la acción sirvió para situar a España en el terreno de juego, comenzando a dominar más el balón. Un precioso disparo de rosca de Mariona Caldentey que rozó la escuadra volvió a poner el susto en el cuerpo de las alemanas poco después. La extremo del Barça, crucial el viernes, volvió a aparecer como referencia de medio campo en adelante.