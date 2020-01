Alemania, Francia y Reino Unido dan el primer paso para una posible ruptura del acuerdo nuclear con Irán

Associated Press

Associated Press El director de la agencia nuclear iraní, Ali Akbar Salehi, muestra tecnología atómica a los medios de comunicación.

Alemania, Francia y Reino Unido han decidido este martes llevar a Irán ante el mecanismo de resolución de disputas contemplado en el acuerdo nuclear ante el incumplimiento del mismo por parte de Teherán y tras quedar “sin otra opción”, según han sostenido en un comunicado conjunto sus ministros de Exteriores.

Los tres países europeos firmantes del acuerdo de 2015 han sostenido su apego al mismo y han lamentado que sus esfuerzos para que “Irán cambiara su curso”, después de anunciar el pasado mes de mayo que dejaría de respetar algunas de las restricciones impuestas por el mismo a cambio del levantamiento de sanciones, hayan sido en vano.

“Irán ha seguido violando las restricciones clave fijadas por el acuerdo nuclear”, han subrayado Heiko Maas, Jean-Yves Le Drian y Dominic Raab, que han reiterado igualmente su pesar por la decisión de Estados Unidos de abandonar unilateralmente el pacto en mayo de 2018.

“No hay motivos legales” para dejar de cumplirlo

Según los tres ministros, “no hay motivos legales” que sustenten el cese del cumplimiento del acuerdo por parte de Irán, como esgrime Teherán. Pese a que en diciembre advirtieron al Gobierno iraní de que “a menos que diera marcha atrás” no tendrían “otra elección” que recurrir al mecanismo de resolución de disputas, Irán no solo no lo ha hecho sino que ha optado por dar el quinto y último paso respecto a los límites de enriquecimiento fijados por el pacto.

“Por tanto, nos hemos quedado sin otra opción, dadas las acciones de Irán, que registrar hoy nuestras preocupaciones de que Irán no está cumpliendo sus compromisos en virtud del acuerdo y remitir este asunto a la comisión conjunta en virtud del mecanismo de resolución de disputas”, han anunciado. La medida podría conllevar en último término la reintroducción de las sanciones que fueron suspendidas a Irán en virtud del acuerdo.

El objetivo, dicen, es preservar el acuerdo nuclear

“Hacemos esto de buena fe con el objetivo final de preservar el acuerdo nuclear y con la sincera esperanza de encontrar una salida para resolver el impás y seguir dentro de su marco”, han asegurado Maas, Le Drian y Raab.

“Nuestros tres países no se están sumando a una campaña para someter a máxima presión a Irán”, ha aclarado, en referencia a la política mantenida por Estados Unidos desde que abandonó el pacto, sino que “nuestra esperanza es devolver a Irán al pleno cumplimiento de sus compromisos”.

Tras reiterar el compromiso de los tres países con el acuerdo nuclear y su “determinación de trabajar con todos los participantes para preservarlo”, han defendido que “dados los recientes acontecimientos, es de la máxima importancia que no añadamos una crisis de proliferación nuclear a la actual escalada que amenaza a toda la región.”