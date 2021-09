Alemania suspende las ayudas por pérdida de ingresos a los trabajadores no vacunados

picture alliance via Getty Images

picture alliance via Getty Images Una joven, con su ordenador en casa

Alemania sienta un precedente en la ayuda a trabajadores en función de su vacunación o no. Una mayoría de ministros de Salud de los estados federados han acordado este miércoles que las personas no vacunadas del covid que no asistan al trabajo debido a una cuarentena dejarán de recibir subvenciones salariales.

No es una decisión que afecte a todos, sino solo a aquellas para las que existe una recomendación de vacunación y que pueden ser vacunadas, pero eligen no hacerlo, algo que entrará en vigor de manera general a partir del 1 de noviembre.

La medida, en la que se ha consensuado una línea común a nivel nacional, unifica los criterios, ya que algunos estados ya habían retirado este beneficio a las personas no inmunizadas. La medida se adopta ya que la ley federal de protección ante el coronavirus así lo prevé, y apuntan que se va a poner en práctica ya que en la actualidad hay suficientes vacunas.

Hasta ahora, cada trabajador obligado a quedarse en cuarentena tiene derecho a que el Estado les pague la totalidad del salario durante las seis primeras semanas, y el 67% a partir de la séptima. Esto dejará de aplicarse a las personas no vacunadas, ya que, por norma general, las personas que han sido inoculadas no tienen que someterse a cuarentena.

Inmunidad de rebaño

Según el Gobierno alemán, el país europeo alcanzará en el segundo trimestre de 2022 la inmunidad de rebaño frente al coronavirus y, de esta forma, podrá darse por “superada” la pandemia.

“Si no surge ninguna nueva variante del virus contra la que la vacunación no proteja, lo que es muy poco probable, entonces habremos superado la pandemia en la primavera y podremos volver a la normalidad”, ha dicho el ministro de Sanidad, Jens Spahn, en declaraciones al diario ‘Augsburger Allgemeine’.

Así, ha recalcado que “la inmunidad de rebaño siempre se consigue” y ha argüido que “la única cuestión es cómo, si mediante la vacunación o el contagio”. “La vacunación es, sin duda, la forma más segura de conseguirlo”, ha manifestado.

Spahn ha recordado además que el país europeo tuvo un respiro el año pasado en estas fechas para después sufrir un repunte. “Aún no ha terminado. En otoño e invierno, cuando todos volvemos a estar mucho más en casa y el sistema inmunitario es menos fuerte, el riesgo de contagio también aumenta”, ha advertido.

En este sentido, ha apuntado que aún es pronto para retirar las medidas de prevención y ha argüido que, de hacerlo, podrían colapsar las unidades de cuidados intensivos debido a que la tasa de vacunación, que se sitúa en el 63,4 por ciento, no es aún lo suficientemente alta.