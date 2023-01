Este hallazgo no es el primero que se produce en Canarias. El 20 de diciembre de 2022 se localizaba otro ejemplar de mosquito del dengue en una vivienda de Cruz de Tenerife. Allí se identificó una planta como posible criadero, por lo que se procedió a realizar la trazabilidad del producto para conocer su origen.

Aunque no se notificó ninguna picadura, se llevaron a cabo labores de fumigación de trece viviendas del vecindario, sin que se haya localizado nuevos ejemplares. Es importante señalar que la presencia del mosquito no supone que se produzca transmisión de enfermedades como el dengue, el zika, la fiebre amarilla o el chicungunya, ya que no están presentes en nuestro territorio, salvo casos esporádicos importados.