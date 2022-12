Alerta no debería ser alarma: los casos de estreptococo A no son nuevos ni desconocidos

Milatas via Getty Images

Las infecciones por estreptococo del grupo A –o pyogenes– “normalmente ocasionan dolor de garganta, escarlatina y sarpullido en la piel, y se contagian por contacto físico o mediante gotas de estornudo o tos”, señalaron las autoridades británicas. El problema es que “en casos muy raros, la infección se vuelve invasiva y entra en partes del cuerpo donde normalmente no se hallan bacterias, lo que puede ser grave”.

“Vigilancia activa” y riesgo “bajo”

En España, el Ministerio de Sanidad explicó el pasado viernes que está llevando a cabo una “vigilancia activa” ante posibles nuevos casos de la enfermedad invasiva que produce el estreptococo A, tras la muerte de dos menores y 14 hospitalizados por esta causa en Madrid. Aunque en España esta patología no es de declaración obligatoria, la Dirección General de Salud Pública está en contacto con las comunidades autónomas para recabar información sobre posibles casos en las últimas semanas.

“No es realmente un motivo de alarma”

Antonio J. Conejo Fernández, pediatra y miembro de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP), reconoce tener la sensación de que “se está hablando tanto del tema” por influencia de la reciente alarma por la covid. “Ahora hay una sensibilidad especial hacia estos temas, y cada vez que surge algo se crea una especie de alarma social por lo que ha pasado en los últimos dos años, pero no es realmente un motivo de alarma”, recalca Conejo.

El pediatra explica que alertas como la emitida por Reino Unido “han existido siempre y van dirigidas a la comunidad médica, en este caso a los pediatras, para que estemos un poco más pendientes de la situación”, señala Conejo, coordinador clínico del Servicio de Pediatría del Hospital Vithas Xanit Internacional y asesor del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP). Insiste el pediatra en que “ahora mismo [el estreptococo A] no es un problema epidémico”, aunque algunas personas tengan esta impresión. “No debería haber alarma”, zanja.

El estreptococo A es “una bacteria totalmente rutinaria y común con la que llevamos coexistiendo años y años, es antiquísimamente conocida, no es nada nuevo”, resalta el pediatra. De hecho, es la bacteria que produce “el 99% de las faringitis, las anginas de toda la vida”. “Todo el mundo que haya tomado alguna vez amoxicilina por una faringitis ha sido por esta bacteria”, indica Conejo. Lo habitual es que la infección sea “absolutamente banal”; sólo se vuelve “invasora y produce infecciones más graves” –con neumonías o sepsis– en casos muy raros.

La alerta está “dirigida a los pediatras”

La alerta británica consiste, en palabras de Conejo, en que Reino Unido está detectando “algunos casos graves más de los que suelen ver en esta época del año”. “No se sabe la causa, y no tenemos muchos más datos, pero insisto en que es una alerta dirigida a los pediatras”, asegura el pediatra.

De momento no existen datos completos sobre el panorama en España, salvo el caso de Madrid y el de otras comunidades, que han descartado la existencia de casos graves. Según el doctor Conejo, en cambio, “no sería raro que nos encontráramos una situación parecida a la de Madrid en el resto de comunidades”. Pero insiste: “Esto ha sucedido siempre. La diferencia era que hasta ahora eran datos que no trascendían a la sociedad y se quedaban en el ámbito clínico”.

La rareza de este año se debe también a la época en que están apareciendo las infecciones, que se ha adelantado con respecto a otros años. Y de nuevo, puede que la pandemia por covid tenga que ver en esto. La irrupción del coronavirus, y las medidas tomadas a raíz de ello, han “variado un poquito el escenario epidemiológico”, apunta Conejo. Mientras que antes se producían epidemias más previsibles y “estructuradas en el tiempo”, ahora “los virus están volviendo a ocupar nichos en épocas en las que no estábamos acostumbrados”.

Vuelve la ‘normalidad’, vuelven los patógenos

“Las razones de la situación actual seguramente sean varias y no estén bien comprendidas, pero el impacto de todas las medidas higiénicas de estos dos años ha hecho que no tengamos exposición continua y frecuente a todos estos virus que suelen circular de forma estacional”, explica Antonio Conejo. Aunque este argumento entra dentro de las “hipótesis”, el pediatra reconoce que “posiblemente en estos dos últimos años no ha habido esos picos de anticuerpos y ese refuerzo natural y ahora estamos en una situación de cierta indefensión frente a los virus de toda la vida”.