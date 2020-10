Alessandro Lequio critica el físico de su hijo Clemente y este le responde de la forma más contundente

A post shared by Clemente Lequio (@clem2leq) on Oct 17, 2020 at 4:10pm PDT

A pesar de los mensajes de ánimo, su hijo ha respondido de la forma más contundente: con un vídeo en su cuenta de Instagram en el que deja claro que se toma con ironía estos comentarios.

“Hoy me he despertado con comentarios de alguna gente que dice que estoy gordo. Sí, estoy un poco gordo pero a mí no me importa”, ha empezado diciendo en referencia a su físico. Tras esto, Lequio ha optado por tirar de ironía y pedir “un minuto de silencio” por estas personas.