Alessandro Lequio explota contra una líder política: "¡Es que me toca las pelotas!"

La entrevista y posado fotográfico que la dirigente de Podemos Irene Montero ha protagonizado en la revista Vanity Fairha generado gran revuelo en las redes sociales, con muchos criticando la poca pertinencia del momento y otros tantos defendiendo a la ministra de Igualdad.

Entre los primeros está Alessandro Lequio, que en El Programa de Ana Rosa de Telecinco se ha mostrado completamente indignado tanto con Irene Montero como con Pablo Iglesias.

Para Lequio, el posado de Montero es “un ejemplo de la incongruencia del comunismo”, que según asegura “representa justo lo contrario de lo que ellos predican”.

“Te puedo citar muchos ejemplos de la incongruencia de esta gente. Otro ejemplo: acusan a Isabel Díaz Ayuso de elitista, y presentándose ellos como la voz de los pobres, cuando lo cierto es que estos señores viven en un chalet que vale un millón de euros con un montón de servicios a su disposición y la señora Ayuso en un pisito de alquiler de 50 metros cuadros en Malasaña”, ha asegurado Lequio, que iba alterándose cada vez más.

″¿Qué quieres que te diga? ¡Es que me toca las pelotas, qué quieres que te diga! Y luego van de voz de los pobres. ¡Venga, tenéis unos papos que os los pisáis!”, ha exclamado.

Ante su indignación, Joaquín Prat le ha dicho con ironía: “Ha quedado claro que no eres votante de Podemos”. Algo que tampoco ha sentado bien a Lequio, quien ha replicado: “No, no soy votante, no voto. Soy italiano, a ver si te enteras, no puedo votar, pero sí puedo opinar”.

Lequio ha asegurado que él ha vivido en Polonia, “un país comunista”, cuando trabajaba para Fiat y un día visitó la casa del ministro de Trabajo.

“La gente en la calle hacía colas para cambiar sus dólares en el mercado negro. Eso es un país comunista, colas para compra run kilo de carne. Y el señor ministro, ¿sabes qué tenía en su casa? Un helipuerto. Eso es el comunismo”, ha asegurado Lequio, generando la desaprobación de Ana Rosa Quintana. Ante ello, se ha justificado: “Es que estamos hablando de una señora que es comunista”.