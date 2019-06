Álex Lequio vuelve a ser hospitalizado

Álex Lequio, hijo de Ana Obregón y el conde Lequio, ha compartido una foto desde el hospital en su cuenta de Instagram en la que ha anunciado que ha vuelto a ser ingresado por “un susto”.

El joven ha asegurado que suele ser “la personificación de la alegría con patas” cuando tiene que acudir al hospital, o como él lo llama “el hogar de las batas-blancas y maquinitas-que-no-se-callan”.

Pero en esta ocasión se siente especialmente triste porque no ha podido a un evento benéfico: “Sabéis que soy muy poco dramático cuando los contratiempos únicamente me conciernen a mi pero en esta ocasión me da mucha pena no poder estar apoyando físicamente porque el evento va de ayudar a otras personas”.

Y ha mandado un mensaje de esperanza: “No es nada grave y mi familia está conmigo, pero me da pena y ya sabéis que cualquier susto cuando estás en la ‘zona de riesgo,’ es un ‘sustazo’ y hay que hacérselo ver”.

Además, ha anunciado que en noviembre estará en otro evento benéfico: la subasta de todas las Venus que han diseñado diferentes artistas del Museo Thyssen: “Allí estaré apoyando la causa como ya sabéis que hago siempre. Toda la recaudación irá destinada a la Fundación del Padre Ángel”.