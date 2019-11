Álex González revela que ha sufrido acoso: "Me fui un poco mosqueado"

El actor Álex González ha concedido una entrevista al diario ABC en la que ha repasado sus inicios en el mundo de la interpretación, de su paso por Hollywood y de un episodio de acoso.

El protagonista de El Príncipe ha desvelado que, en pleno Me too, tuvo un desafortunado encontronazo con una productora. “Encima fue cuando acababa de ocurrir todo lo de Harvey Weinstein”, ha afirmado.

González ha contado que una mujer productora quedó con él para cenar pero negó: “Yo le propuse otra reunión por la mañana y ella me dijo que solo podía quedar por las noches. Yo me fui un poco mosqueado y llamé a mi representante para decirle que había quedado con ella y que estuvimos dos horas cenando y no hablamos de nada de trabajo”.

Y ha añadido: “A lo mejor en otro momento no me habría dado cuenta o no le hubiese dado tanta importancia, pero con todo lo que estaba pasando lo vi raro. A los hombres también les puede pasar, en muchísima menor medida pero también”.

La periodista ha querido saber el nombre de dicha productora, pero el actor ha preferido no dárselo: “No porque pobre... ¿para qué?. Tras la cena tuve la oportunidad de decirle lo que pensaba, me pidió disculpas y ahí quedó la cosa. Al final no llegué ni a trabajar con ella”.