Àlex Rigola y Angélica Liddell o el padre y la madre que me parió

El teatro sigue hablando. Sigue ofreciendo temas para el debate. Ahora que la pandemia se lleva por delante fundamentalmente a nuestros mayores, muchos adultos están perdiendo a sus padres en un mundo en el que hasta hace bien poco se les intuía eternos. En un mundo en el que se acariciaba la posibilidad de vivir para siempre.

Es, desde ese mundo, previo a la pandemia, desde el que nos llegan dos reflexiones escénicas sobre la muerte del padre y de la madre desde el punto de vista de sus hijas. Las dos con largos, larguísimos títulos. La de Alba Pujol mediada por Àlex Rigola en el Teatro Abadía, Un país por descubrir del que no regresa ningún viajero. Y la de Angélica Liddell, obra que escribe, dirige y protagoniza, llamada Una costilla sobre la mesa: Madre en los Teatros del Canal. Ambas estrenadas en Madrid bajo el paraguas de Festival de Otoño que se celebra en la actualidad.

La primera, la del país del que no se vuelve, la desencadena un diagnóstico con un terrible pronóstico. El cáncer metastatizado y su mal pronóstico. Pero no hay que alarmarse. No es tragedia o ese dramón de sobremesa y de película de Hollywood en el que se construye para que al final la sala al completo llore sin parar. No.

Aquí se recurre a un buen tipo, majete, y, se intuye, que algo cabroncete, de vez en cuando. Un sesentón educado en el hipismo y la revolución sexual, que descubrió que el amor conyugal no es para siempre. Y que los otros, los amigos, los enemigos y la colectividad, sin que sirvan para eliminar la terrible soledad de la condición de ser humano, son lo que vale, sin ellos no se es nada. Un tipo al que Pep Cruz, el actor que lo interpreta, le da con maestría el hálito de vida específico que tiene todo ser humano.