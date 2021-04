Marta López y Alexia Rivas se han hartado de decir antes de viajar a Honduras que no tenían por qué ser enemigas en Supervivientes, ya que no se conocen, pese a haber sido las protagonistas del culebrón del pasado verano, el Merlos Place. Sin embargo, algo hace pensar a la audiencia que el reality no las ha fichado por ser grandes estrellas, sino por lo que les une, Alfonso Merlos.

Como era previsible, el nombre del periodista ya ha salido en una conversación entre ambas, incluso antes de lanzarse del helicóptero, en la convivencia previa. En una conversación grupal, la periodista ha dicho que llevaron una conversación grabada de ella al Deluxe, mientras que Marta López se ha lavado las manos diciendo que no había sido ella.