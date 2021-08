'Alfombra de luciérnagas'

Siempre he sentido lástima por el infortunado niño que, en un golpe de suerte, arranca a Excalibur de la falsa piedra en ese Camelot azucarado llamado Disneylandia. Después de que el dadivoso azar le haya permitido reinar por un momento, pocas ilusiones le quedarán para el resto de la jornada. Sospecho que pasarán los años y al infante trastornado por su hazaña se le antojarán poca cosa, minucias, los cotidianos logros.

Delgado, inmortal y ágrafo (con la beeeee me sobraba para hablar con mis ovejas) me marché con trece años en busca de un dorado llamado Madrid.

La luz eléctrica estaba por llegar; también el coche de línea, que nos ignoraba, obligándonos a fatigar atajos cuando el día aún no merecía su nombre hasta el cruce donde, camino de Talavera, abrevaba La Jareña.

Bajo la boina de la noche, caminamos despacio sobre los cantos de la calle, abrillantados por el relente, atisbando en cada puerta un candil y una mano que me decía adiós y buena suerte.

Comprenderán que a quien sorprendió el alba sobre una estera de luciérnagas ya no le impresione la más gloriosa de las alfombras rojas.

Cuando llegué a Madrid me acomodé en la calle del General Tabanera esquina General Ricardos. No muy lejos estaba el General Gómez Ulla. Pronto entendí que más me valía ponerme firme.