Alfonso Alonso (PP): "Vox es un partido democrático pero no defiende la Constitución"

“El nacionalismo no se combate con un nacionalismo de signo contrario, sino con libertad. El proyecto del PP para el País Vasco defiende libertades y autogobierno. Hubo un tiempo en el que el propio Abascal defendía con nosotros el Estatuto de Gernika. Hoy se lo quiere cargar”, agregó la formación.

Preguntado por estos dos mensajes, Alonso ha contestado lo siguiente: “Vox es un partido democrático, pero no defiende la Constitución. Quiere liquidar el sistema autonómico, que es una parte sustancial de la Constitución del 78. Nosotros somos un partido constitucionalista, defendemos ese régimen”.

Pese a esta frase, el líder del PP vasco ha asegurado que no es incompatible llegar a acuerdos puntuales con la ultraderecha, pese a que “es evidente que sus proyectos no son compatibles”.

Además, Alonso ha asegurado que el PP no ha pactado con Vox en las comunidades autónomas sino que “ellos han apoyado un pacto de Gobierno transparente con Ciudadanos”. “Eso no es incompatible con explicar que Vox no es un PP auténtico, porque defiende cosas que jamás ha defendido el PP”, ha sostenido.