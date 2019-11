El mismo Arús lo ha reconocido en la presentación de su nuevo programa en Barcelona: “A Antena 3 le falta directos. La cadena que mejor lo ha entendido es laSexta. Sin directo, los canales tienen poco que ofrecer frente a otras plataformas”. El contrato de dos años del comunicador es de cadena y no de productora (hasta julio de 2020 con Atresmedia), y aun así no tiene problemas en reconocer el éxito de Mediaset. En su contrato pactó desde un principio un morning (el de laSexta), un prime time (el de Antena 3) y una tercera opción que se desconoce, y que podría ser un programa de tarde de lunes a viernes, según fuentes consultadas por El HuffPost.

Por qué puede fracasar:

Por qué podría arrasar:

5. Porque Arús no tiene complejos para hablar de otros, comentar contenidos de otros canales y reconocer que lo hacen bien. Así, puede ganarse a los de un lado y a los del otro. No entiende esas “prevenciones” de las cadenas al hablar de “ese otro sitio en el que hay un programa...”: “Me parece absurdo. Si se llama Gran Hermano, dilo. No entiendo dónde está el problema. Por las mañanas (en Aruser@s, laSexta) hablamos de MasterChef Celebrity”. Eso sí, no ha conseguido fácilmente que le dejen darle espacio en su programa a esos otros, ha sido a base de insistir. “Si yo fuera de Mediaset, estaría deseando que en Atresmedia hablaran de mí, y al revés, porque es una publicidad gratuita”.