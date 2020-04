Alfonso Merlos se pronuncia: "Que el centro de atención sea tu vida íntima es incómodo"

“Estoy tranquilo, sereno y fuerte, pero disgustado. En un país con más de 20.000 muertos, que el centro de atención sea tu vida privada me parece algo incómodo. Estoy preocupado por mi familia y como te podrás imaginar no voy a hablar de mi vida privada ni a dar detalles o desmentidos”, ha explicado.

“Durante algún tiempo he mantenido una relación muy bonita con Marta, a la que he tratado de proteger, cuidar y ayudar. Luego ella ha entendido que yo no había hecho las cosas bien y si ella siente eso y cree que le debe unas disculpas, a mí no me duele prendas en dárselas. Yo no quería hacerle daño, pero tiene mis disculpas así lo considera”, ha afirmado sobre su relación con la colaboradora y exconcursante de Gran Hermano Marta López.

Merlos ha negado que todo lo que le está ocurriendo tenga algo que ver con su posicionamiento político: “Se han dicho tantas barbaridades y tantas falsedades”.

″¿Eres soltero?”, ha querido saber Quintana. “Por supuesto”, ha dicho tajante el periodista.

Para terminar, Ana Rosa Quintana ha querido darle un consejo a Alfonso Merlos. Aunque no se ha atrevido a decir el refrán concreto, la presentadora le ha venido a decir que evite mantener relaciones personales con gente de su mismo sector, en este caso, el periodístico.